Razvan Marin si Cagliari raman pe loc retrogradabil

Razvan Marin (25 de ani) a bifat un nou meci in tricoul celor de la Cagliari, in remiza din deplasare de pe terenul celor de la Salernitana, scor 1-1, in etapa a 36-a din Serie A. Internationalul roman a inceput meciul din postura de rezerva si a fost introdus pe teren in minutul 59, cand i-a luat locul croatului Marko Rog. Razvan Marin nu a venit cu nimic in plus, dupa introducerea pe teren in repriza a doua. Italienii au scos in evidenta acest lucru si i-au acordat romanului nota 5.5 pentru ... citeste toata stirea