Echipa brasoveana RC Phoenix Brasov, singura reprezentanta a judetului nostru in Campionatul National de Rugby 7, a reusit la Gura Humorului o a doua etapa mult mai buna in competitia cu balonul oval.Distribuita in grupa D alaturi de Stiinta Petrosani, CSM Constanta si CSU Alba Iulia, echipa judetului a reusit sa termine pe locul al treilea, ... citeste toata stirea