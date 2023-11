Nacho Fernandez - foto - (33 de ani) a devenit capitanul lui Real Madrid, dupa ce Karim Benzema (35 de ani) a semnat cu Al-Ittihad in perioada de mercato a verii. In ciuda acestui fapt, fundasul central nu a devenit titular incontestabil in primul 11 al lui Carlo Ancelotti, asa cum si-ar fi dorit, iar acest lucru il poate determina sa paraseasca si el corabia. Potrivit presei spaniole, Real Madrid ar fi pe punctul de a ramane fara Nacho, daca situatia sa ... citeste toata stirea