Real Madrid a castigat Cupa Intercontinentala

Real Madrid, campioana Europei, a castigat Cupa Intercontinentala la fotbal, dupa ce a invins cu scorul de 3-0 echipa mexicana Pachuca, miercuri seara, pe Lusail Stadium din Doha.Echipa antrenata de Carlo Ancelotti s-a impus prin golurile marcate de Kylian Mbappe (37), Rodrygo (53) si Vinicius Junior (84 - penalty), care marti a castigat trofeul FIFA The Best de cel mai bun jucator al anului,Real isi trece in palmares al doilea sau trofeu international in acets sezon, dupa Supercupa Europei, ... citește toată știrea