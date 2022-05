Real Madrid a stabilit pretul pentru Casemiro, 50 de milioane de euro!

Casemiro (foto) a fost om de baza pentru Real Madrid in ultimii ani, insa viitorul sau la gruparea de pe Santiago Bernabeu este unul incert. Mijlocasul brazilian tocmai a sarbatorit alaturi de "galactici" al treilea titlu de campion in La Liga, dupa victoria cu Espanyol, 4-0. In asteptarea partidei retur din Champions League, contra celor de la Manchester City, presa iberica a oferit o informatie suprinzatoare. Real Madrid ar fi dispusa sa-l lase pe Casemiro sa plece daca exista o oferta de 50 ... citeste toata stirea