Dani Ceballos (27 de ani) a ajuns la Real Madrid in anul 2017, cand "Galacticii" i-au platit lui Real Betis 10 milioane de euro. Mijlocasul pare sa nu mai faca parte din planurile lui Carlo Ancelotti. Ceballos a bifat doar 73 de minute in tricoul lui Real Madrid in acest start de sezon.Ceballos a acceptat, in aceasta vara, sa semneze un nou contract valabil pana in 2027. Mijlocasul a luat ... citeste toata stirea