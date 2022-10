Real Madrid, la un pas de transferul viitorului

Aducerea brazilianului Endrick (foto) depinde doar de acceptul lui Florentino Perez, anunta Marca. Pustiul de 16 ani si 3 luni a intrat in istoria lui Palmeiras, ca cel mai tanar marcator. Chiar daca are o clauza de reziliere a contractului de 60 de milioane de euro, sud-americanul poate fi adus in acest moment pentru 30-35 de milioane de euro, dar pretul mai poate creste. Endrick are patru meciuri la profesionisti si a reusit sa bata recordul de 106 ani al lui Heitor. El a inscris la 16 ani, 3 ... citeste toata stirea