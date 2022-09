Realul ar putea fi suspendata trei ani in Europa

Proiectul initiat de Florentino Perez, Superliga Europei, a fost un esec total, iar consecintele pentru clubul Real Madrid inca sunt posibile. Un proces intre UEFA si campioana Spaniei este in aceste momente in desfasurare, iar in cazul in care forul continental o sa aiba castig de cauza, participarea madrilenilor in Champions League ar putea fi interzisa pentru trei sezoane. Conducatorii gruparii "galactice" sunt pregatiti pentru orice scenariu, anunta presa din Spania. Madrilenii au pregatit ... citeste toata stirea