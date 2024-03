Realul l-a lasat "somer" pe Rafa Benitez

Real Madrid a facut spectacol in meciul contra celor de la Celta Vigo, scor 4-0, in cadrul etapei cu numarul 28 din La Liga. Esecul i-a fost "fatal" lui Rafael Benitez - foto - (63 ani), care a fost demis de la echipa la doar cateva zile. Tehnicianul spaniol a batut palma cu Celta Vigo in vara lui 2023. A acceptat propunerea la un an si jumatate de cand se despartise de Everton. "Rafa Benitez si RC Celta isi separa drumurile.Multumirile noastre sincere pentru Rafa si staff-ul sau. Au aratat ... citește toată știrea