Rebeca Necula, trei goluri in ultima etapa din grupele European League

SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa de formatia daneza Ikast Handbold cu scorul de 36-34 (18-17), sambata seara, in deplasare, in ultimul sau meci din Grupa B a competitiei feminine de handbal EHF European League. Brasoveanca Rebeca Necula (foto) a marcat trei goluri pentru formatia valceana.Meciul era unul fara miza pentru cele doua echipe, ambele calificate in sferturile de finala, fara ca rezultatul sa le poata schimba pozitiile in clasament.Cele doua reprize au avut scoruri identice, ... citește toată știrea