Internationalul croat Ante Rebic (foto) s-a despartit de echipa italiana de fotbal AC Milan si a semnat un contract pe doi ani cu Besiktas Istanbul, a anuntat clubul turc, citat de AFP. Rebic, in varsta de 29 de ani, a fost selectionat de 40 de ori in nationala tarii sale, intre 2013-2021, ajutand-o sa ajunga pana in finala Cupei Mondiale din 2018. ... citeste toata stirea