Recea: 500 de oameni la crosul "Memorial Ion Gavrila Ogoranu"

In prima parte a zilei de sambata, 4 iunie, la recea s-a desfasurat crosul "Memorial Ion Gavrila Ogoranu", la care au luat parte aproximativ 500 de persoane, copii si adulti. Acestia s-au adunat pe terenul de sport al Scolii Gimnaziale din comuna, pentru a participa la cea de-a XI-a editie a evenimentului.Acest concurs de alergare, initiat de profesorul Nelu Avram cu 11 ani in urma, a devenit traditie in comuna Recea. Editia de anul acesta este configurata pentru trei trasee: cursa de 1 km ... citeste toata stirea