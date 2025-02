Record: 2,35 miliarde de dolari pe transferuri internationale in fotbalul masculin in fereastra din ianuarie

Cluburile din intreaga lume au cheltuit o suma totala record de 2,35 miliarde de dolari pe transferuri internationale in fotbalul masculin in fereastra din ianuarie, o crestere de aproape 58% fata de anul trecut, a anuntat FIFA intr-un studiu publicat vineri, potrivit Reuters.Potrivit International Transfer Snapshot al FIFA, suma este, de asemenea, cu 47,1% mai mare decat precedentul record stabilit in ianuarie 2023, cand a existat o cheltuiala totala de 1,57 miliarde de dolari.Cu 5 863 de ... citește toată știrea