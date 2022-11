Record de participare la Campionatul National 5K organizat la Brasov

Dintre toate campionatele nationale de alergare pe sosea si cros organizate in acest sezon competitional 2022, cea mai numeroasa participare va fi la Campionatul National de Alergare pe Sosea 5K (editia 1) ce are loc duminica, 13 noiembrie, la Brasov, cu prilejul Crosului 15 Noiembrie. 160 de atleti legitimati la cluburi din Romania s-au inscris la competitia organizata de Asociatia Judeteana de Atletism Brasov, in parteneriat cu Federatia Romana de Atletism si co-finantata Primarie de la ... citeste toata stirea