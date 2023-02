Record in Italia, gol marcat dupa doar trei secunde!

Gino Giardina a reusit un gol incredibil in meciul Mazarese - Nissa FC, scor 2-1, din ligile de amatori. Jucatorul gazdelor a marcat dupa numai 3 secunde de la startul meciului. Arbitrul a fluierat startul partidei, iar Giardina nu a stat pe ganduri si a sutat direct spre poarta adversa. Portarul celor de la Nissa era iesit dintre buturi si, chiar daca a incercat sa intervina, mingea s-a dus sub transversala si s-a oprit in plasa. A fost isterie pe arena "Nino Vaccara" din Mazara del Vallo. ... citeste toata stirea