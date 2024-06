Regan Smith a doborat recordul mondial la 100 m spate, inainte de Jocurile Olimpice 2024. Inotatoarea a doborat recordul mondial la 100 m spate feminin, marti, in cadrul selectiilor americane pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august). Smith s-a impus cu timpul de 57 sec 13/100, imbunatatind astfel precedentul record in aceasta proba, stabilit de Kaylee McKeown din Australia (57 sec 33/100), in octombrie 2023. ... citește toată știrea