Relatii "comerciale" intre Barca si Man City

Joao Cancelo - foto - (30 de ani) a fost imprumutat de Manchester City la Barcelona in sezonul 2023/2024. Acum, situatia lusitanului este din nou subiect de discutie. Totusi, Pep Guardiola (53 ani) nu are deloc o relatie buna cu Joao Cancelo, fotbalist pe care l-a mai imprumutat si la Bayern Munchen, in returul sezonului 2022/2023, iar apoi la Barcelona in sezonul 2023/2024.Fundasul de banda portughez, care are contract cu Manchester ... citește toată știrea