Nationala de handbal feminin a Romaniei a remizat, joi, la Pitesti, cu reprezentativa Spaniei, in primul meci amical din doua programate in stagiul de pregatire.Scorul a fost 30-30 (14-16), dupa un meci in care au fost rulate loturile ambelor echipe. Capitanul Cristina Neagu nu a evoluat, acuzand dureri la umarul drept. In schimb, in echipa Romaniei au jucat Diana Lixandroiu si Alisia Boiciuc, medaliate recent cu bronz la Campionatul European de tineret, cea din urma fiind transferata in ... citeste toata stirea