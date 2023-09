Partida dintre FC Botosani si UTA Arad s-a incheiat la egalitate, scor 2-2, in etapa a zecea din SuperLiga Romaniei. In clasamentul SuperLigii, FC Botosani ocupa ultima pozitie, cu doar sase puncte, in timp ce UTA Arad este pe locul 14, la doua lungimi in fata moldovenilor. Prima ocazie le-a apartinut moldovenilor in minutul 2, cand Florescu a sutat peste poarta. Aradenii au dat replica in minutul 9, la ocazia lui Benga. Florin Iacob a avut doua interventii bune la incercarea lui Ilicic din ... citeste toata stirea