Remiza la Zarnesti, promovarea se joaca la Sibiu

Olimpic Zarnesti a remizat, pe teren propriu, scor 1-1 (1-0), cu Inter Stars Sibiu, in mansa tur a barajului de promovare in Liga a 3-a. Zarnestenii lui Mihai Stere au deschis scorul in primul minut, prin Mielusoiu, dupa o pasa a golgheterului Mariean. Sibienii au egalat in minutul 53, prin Tineiu. Spre final, trei jucatori au fost eliminati, mai intai Cornea de la oaspeti, pentru doua cartonase galbene, iar apoi Grideanu (Olimpic) si Comaniciu (Inter Stars) au vazut cate un rosu din cauza ... citeste toata stirea