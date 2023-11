Olimpic Cetate Rasnov si AFC Campulung Muscel 2022 au remizat in duleul primelor doua clasate din Seria a 5-a a Ligii a 3-a. Partida disputata sambata, pe stadionul din Valea Cetatii, in cadrul etapei a 13-a, s-a terminat cu scorul de 1-1 (1-0). Bogdan Rosu a deschis scorul pentru trupa lui Lucian Petre (33), Alex Virlan a fost eliminat dupa pauza, iar Antonio Nita a adus egalarea pentru argeseni (71). Cele doua formatii raman, astfel, la egalitate de puncte, in fruntea C5, cu un mic avantaj la ... citeste toata stirea