Remiza spectacol, Sepsi a scapat printre degete o victorie in Gruia

CFR Cluj a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, scor 3-3 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, dupa ce covasnenii au condus cu 1-0 si 3-1.Marius Coman, fost atacant al clujenilor, a deschis scorul pentru Sepsi OSK (37), dar CFR a egalat in finalul primei reprize prin liberianul Mohammed Kamara (52). La scurt timp, oaspetii au trecut din nou in avantaj, prin golul ... citește toată știrea