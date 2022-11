Remize pentru Kids Tampa si Zarnesti, infrangeri pentru SR si Rasnov

ACS Kids Tampa Brasov a remizat acasa, 1-1 (0-1), cu CS Paulesti, intr-un joc din etapa a doua returului Ligii a 3-a, seria 5. O partida pe care gazdele au controlat-o din primul pana in ultimul minut, dar o lipsa de concentrare la o faza fixa si o eroare de arbitraj au facut ca sa ia doar un punct din cele trei puse in joc. CS Paulesti a marcat chiar inainte de pauza, din faza fixa, iar David Bugnar a egalat in repriza a doua, cu un sut de la marginea careului de 16 metri. Rares Sburlea a fost ... citeste toata stirea