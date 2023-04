Remize pentru echipele brasovene din playoff-ul Ligii a 3-a, in etapa a patra. SR Brasov a facut 1-1 (0-0) cu CSO Plopeni, ratand sansa de a se apropia de prahoveni, care sunt pe locul secund.Oaspetii au deschis scorul in minutul 69, iar baietii lui Ionut Pirvu au egalat in minutul 90, prin Dragos Popa.Olimpic Cetate Rasnov a jucat tot acasa, 2-2, cu CS Blejoi. Pentru trupa lui Petre Lucian a marcat Druga, de doua ori, din penalty (45, 88).In playout, Olimpic ... citeste toata stirea