Restart cu dreptul, SR a castigat la Sepsi II

Cu sapte jucatori noi in primul unsprezece, SR Brasov a castigat primul joc oficial din 2024. "Stegarii" s-au impus cu 1-0 (0-0) la Sfantu Gheorghe, in fata echipei secunde a lui Sepsi OSK. Edi Renta a marcat cu capul din sase metri dupa un corner executat de George Tudoran (61).A fost a doua victorie a SR-ului in acest campionat, dar si debutul antrenorului Rares Forika.Brasovenii raman pe ultimul loc in C5 cu 7 puncte. Runda viitoare, elevii lui Ioan Naghi si Rares Forika vor juca pe ... citește toată știrea