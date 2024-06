Retrogradarea lui Metz l-a costat postul pe Boloni

Metz i-a decis viitorul lui Ladislau Boloni (foto). Formatia antrenorului roman a retrogradat in Ligue 2, dupa o dubla dramatica cu Saint-Etienne. Metz a pierdut cu 3-4 la general, dupa ce partida retur a dublei a ajuns in prelungiri. Golul care a retrogradat-o pe Metz in Ligue 2 a fost marcat in minutul 117 al partidei. La nici 24 de ore dupa retrogradare, Metz a luat decizia in privinta viitorului antrenorului roman. Potrivit L'Equipe, citati de ouest-france.fr, Boloni va fi demis ... citește toată știrea