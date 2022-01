Revansa lui Bergodi

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal.Sepsi OSK a deschis scorul dupa doar 23 de secunde, prin olandezul Kevin Luckassen, in urma unui luft al lui Gustavo in marginea propriul careu. Universitatea a egalat destul de repede, printr-un gol rusinos, marcat cu mana de atacantul bosniac Elvir Koljic (8), niciunul dintre arbitri neobservand acest fapt evident. ... citeste toata stirea