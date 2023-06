Viorel Moldovan - foto - (50 de ani), fost antrenor la echipe precum Vaslui, Rapid, Auxerre, Petrolul sau Romania Under 21, e gata sa revina pe banca tehnica. Viorel Moldovan, care in ultima perioada a fost analist la OrangeSport, a fost contactat de oficialii celor de la Universitatea Cluj, dupa ce negocierile dintre sepcile rosii si Ioan Sabau au ajuns in impas. "Am fost sunat de o persoana apropiata clubului U Cluj, care m-a intrebat daca as fi interesat sa preiau banca tehnica, in ... citeste toata stirea