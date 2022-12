Antrenorul echipei Rangers, Michael Beale, a anuntat marti ca Ianis Hagi (foto) ar putea reveni pe teren la inceputul lunii februarie a anului 2023. Intr-un interviu acordat cotidianului The Scotland Sun, Michael Beale a declarat ca "Hagi va juca un rol important in echipa noastra cand va reveni in forma dupa accidentare". "Noi avem mare incredere in el. Ianis ... citeste toata stirea