Revolutie in UEFA Champions League din 2024. Ce modificari anunta conducerea forului european

UEFA Champions League este cea mai puternica competitie de fotbal din Europa, la nivelul echipelor de club. Din sezonul 2024/2025, competitia va suferi mai multe schimbari majore. Conducatorii UEFA au decis ca este timpul pentru o reorganizare totala.In cursul zilei de marti, UEFA a anuntat in mod oficial ce schimbari majore vor fi aplicate in Champions League. Conducatorii forului european au decis ca din sezonul 2024/2025, competitia sa aiba la inceput formatul unui minicampionat. In plus, ... citeste toata stirea