Performanta exceptionala a tanarului sportiv sahist Vladimir Sofronie (foto). Dupa 22 de ani in care Romania nu a mai reusit cucerirea unui titlu european la sah clasic pentru juniori, brasoveanul in varsta de 10 ani a adus astazi acasa medalia de aur, devansandu-i pe ceilalti 99 de participanti din 46 de tari, din cadrul grupei open 10 ani.Campionatul European de Sah clasic pentru juniori s-a desfasurat in perioada 4-14 septembrie, pe parcursul a 9 runde zilnice (de 3-5 ore/partida), la ... citeste toata stirea