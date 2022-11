O victorie si un egal pentru juniorii de la FC Brasov in weekend, in play-off-urile din Campionatul National U19 si U17. Juniorii "mari" au trecut, in deplasare, de CSS Brasovia cu scorul de 3-1, iar cei "mici" au obtinut un rezultat de egalitate, scor 2-2, pe terenul liderului din serie CSC 1599 Selimbar.Sambata, pe stadionul din Complexul Brasovia, juniorii de Under 19 s-au impus contra celor de la CSS Brasovia cu scorul ... citeste toata stirea