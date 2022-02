Rezultatele schiorilor Coronei la Campionatele Nationale si FIS Race

Schiorii Coronei au concurat intre 22 si 25 februarie la Campionatele Nationale de Schi Alpin si concursul international FIS Race, ambele organizate in Poiana Brasov, pe partia Sub Teleferic.Evolutia buna a brasovenilor a adus in palmares clubului Corona Brasov 22 de medalii!6 medalii de aur, 11 argint si 5 medalii de bronz au fost adjudecate in cadrul "Nationalelor" de sportivii Coronei.Cele mai stralucitoare medalii au fost cucerite de Alexandru Prunea (Slalom Urias, Combinata Alpina, ... citeste toata stirea