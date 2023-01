Richarlison e inca afectat de insuccesul Braziliei la "mondiale"

Atacantul Richarlison - foto - (Tottenham) a resimtit eliminarea Braziliei in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2022 din Qatar "mai rau decat atunci cand pierzi un membru al familiei". Selecao a castigat Grupa G la Mondial, a eliminat Coreea de Sud in optimi (4-1) si parea ca este de neoprit spre primul titlul mondial dupa 2002. In sferturi, Brazilia a capotat in fata Croatiei, fiind eliminata la loviturile de departajare. "A fost o lovitura, nu stiu. Cred ca este mai rau decat ... citeste toata stirea