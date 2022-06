Robert Glinta se califica in finala mondiala la 50 de metri spate, la CM de la Budapesta

Robert Glinta a reusit sa se califice in finala probei de 50 de metri spate la Mondialele de la Budapesta, dupa ce a incheiat al patrulea in semifinala sa, vineri seara. Robert a inotat distanta in 24:54, castigatorul semifinalei, americanul Justin Ress incheind in 24:14. Timpul romanului a fost mai bun comparativ cu performanta sa din serii, unde a incheiat in 24:79.Per total, Robert Glinta ajunge in finala cu al saselea timp, dupa Ress, Hunter Armstrong (SUA), Apostolas ... citeste toata stirea