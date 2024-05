Rocada in subsolul clasamentului, SR a castigat la Tarlungeni

SR Brasov s-a impus cu 4-2 (2-1) pe terenul lui Ciucas Tarlungeni, in penultima etapa din playout-ul Ligii a 3-a. Golurile "stegarilor" au fost marcate de Alex Sulica, Stefan Rachisan, Edi Renta si Robert Burcea, iar pentru gazde au inscris Mihai Badea si Bogdan Racz. In urma acestei victorii, SR Brasov a parasit ultimul loc din Seria a 5-a, pozitie ocupata acum de Ciucas Tarlungeni.SR a evoluat in inferioritate mai bine de o repriza, cu un minut inaintea pauzei Carlo Danciu fiind eliminat ... citește toată știrea