"Rodri" a castigat Balonul de Aur

Mijlocasul spaniol Rodrigo Hernandez "Rodri" (foto), component al echipei Manchester City, a cucerit trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun fotbalist al sezonului 2023-2024, luni seara, la Paris, in cadrul galei premiilor revistei "France Football".Rodri obtine acest trofeu dupa ce a castigat titlul in Anglia cu "cetatenii'' si Campionatul European cu nationala Spaniei, in aceasta vara, in Germania.Rodri (28 ani) a sosit in carje la ceremonia desfasurata la Teatrul Chatelet din Paris, ... citește toată știrea