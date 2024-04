Rodrygo va avea de tras sa ramana pe postul lui MBappe

Atacantul brazilian Rodrygo Goes (foto) nu se teme de concurenta cu francezul Kylian Mbappe, viitorul sau coleg de la Real Madrid, fiind decis sa-si continue cariera la actualul lider al campionatului de fotbal al Spaniei, anunta postul de radio Cadena Ser. Rodrygo prefera sa evolueze pe postul de extrema stanga, in care da cel mai bun randament, aceasta fiind insa si pozitia preferata a lui Mbappe, care isi va incheia in aceasta vara contractul cu Paris Saint-Germain, iar viitoarea sa ... citește toată știrea