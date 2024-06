Romanca maritata cu un jucator din nationala Olandei

Doina este romanca ce este casatorita cu un star din nationala Olandei, o fata de o frumusete uimitoare, care a intors toate privirile la EURO 2024. Romania va lupta cu Olanda pentru un loc in sferturile de finala de la EURO 2024. Stefan de Vrij, unul dintre starurile nationalei Olandei, este casatorita cu Doina Turcanu, o tanara basarabeanca ce are origini romanesti. Cei doi s-au cunoscut in 2017, la Roma, acolo unde Stefan de Vrij a jucat la Lazio. De atunci, cei doi au fost de nedespartit si ... citește toată știrea