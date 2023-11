Romania a obtinut o victorie mare in ultima etapa din preliminariile EURO 2024, scor 1-0 cu Elvetia, si a incheiat pe primul loc in grupa I, fara esec. In cele 8 meciuri disputate in preliminariile EURO 2024, Romania a incasat doar 5 goluri si a marcat de 16 ori. Nationala lui Edi Iordanescu a fost devansata doar de reprezentative precum Franta, Anglia, Croatia, Albania, Belgia si Portugalia. Ca urmare a victoriei cu Elvetia, Romania ... citeste toata stirea