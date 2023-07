Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost invinsa de echipa Slovaciei cu scorul de 69-65 (18-10, 13-19, 23-24, 15-12), sambata, in Pitesti Arena, in Grupa I din faza a treia a precalificarilor la FIBA EuroBasket 2025.Romania a condus cu 61-58, iar cu 2 minute si 48 de secunde inainte de final scorul era egal, 63-63. Alex Olah a fost MVP-ul tricolorilor, cu 22 de puncte, 10 recuperari si o pasa decisiva.La primul esec sub comanda antrenorului israelian Michael Gorke au mai evoluat ... citeste toata stirea