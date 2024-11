Romania are trei jucatoare in top 100 WTA

Nicio schimbare nu s-a produs in primele 40 de locuri ale clasamentului circuitului profesionist mondial feminin de tenis (WTA) fata de saptamana trecuta, in conditii in care se desfasoara doar turnee de categorie mica. Belarusa Arina Sabalenka este pe primul loc, urmata de poloneza Iga Swiatek si de Coco Gauff, reprezentanta Statelor Unite.Romania are in continuare trei jucatoare in prima suta, pe Sorana Cirstea, care se mentine pe locul 70, pe Irina Begu, care a urcat un loc si se afla pe ... citește toată știrea