Romania, cu Portugalia in playoff-ul pentru Mondial

Nationala de handbal feminin a Romaniei si-a aflat, sambata, adversara din playoff-ul Campionatului Mondial din 2023. "Tricolorele", care s-au aflat in prima urna valorica la tragerea la sorti, vor infrunta reprezentativa Portugaliei. Meciurile din playoff-ul Campionatului Mondial din 2023 vor avea loc pe 7/8 aprilie 2023 (in Romania), respectiv 11/12 aprilie 2023 (in Portugalia).Programul complet al confruntarilor din play-off, in urma tragerii la sorti de sambata, este: Turcia - Serbia, ... citeste toata stirea