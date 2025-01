Romania debuteaza in noul sezon al Rugby Europe Championship

Nationala de rugby debuteaza in noul sezon al Rugby Europe Championship vineri, de la ora 18:00, impotriva Germaniei. Meciul se va disputa pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf si are o dubla miza, contand si pentru campania de calificare la Cupa Mondiala de Rugby din Australia din 2027.Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra pe teren. De remarcat ca Savin, Cojocaru si Chirica se afla in fata unui numar rotund de selectii, 40, in timp ce Conache atinge ... citește toată știrea