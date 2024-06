Romania e in "optimi" la Europeanul de minifotbal

Echipa nationala de minifotbal a Romaniei a invins duminica, la Sarajevo, scor 5-2, nationala Poloniei, in cadrul grupei D a Campionatului European de minifotbal 2024. Karol Bienas a deschis scorul pentru Polonia, in minutul 8. Romania a egalat in minutul 20, prin Dragos Nitu. Polonezii au revenit in avantaj in minutul 24, cu golul lui Patryk Gondek, dar Marius Balogh a egalat din penalti, in minutul 25, si prima repriza s-a incheiat la egalitate, 2-2. In partea a doua Andrei ... citește toată știrea