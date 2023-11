Romania s-a calificat in semifinalele Campionatului Mondial de Minifotbal. "Tricolorii" au reusit sa invinga nationala Emiratelor Arabe Unite, scor 2-0. Ambele reusite au fost marcate in prima repriza. Pentru un loc in ultimul act, Romania se va lupta cu castigatoarea dintre Ungaria si Slovacia. Pentru "Tricolori" este a treia oara in istorie cand se califica in semifinalele unui Campionat Mondial. In runda precedenta a competitiei, Romania a trecut cu scorul de 7-0 de ... citeste toata stirea