Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa B, alaturi de Spania, Austria si Croatia, la Campionatul European - EHF EURO 2024, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri, la Dusseldorf. Spania este vicecampioana europeana din 2022, Austria a invins Romania in ambele meciuri din preliminarii, cu 36-32 si 35-30, iar Croatia a fost vicecampioana in 2020. Spania a cucerit doua titluri continentale, in 2018 si 2020.Primele doua clasate din fiecare grupa se califica in ... citeste toata stirea