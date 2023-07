Selectionata Romaniei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, de la Pitesti si Mioveni, dupa ce a invins formatia Elvetiei cu scorul de 41-36 (21-20), miercuri seara, in Pitesti Arena, in ultimul sau meci din Grupa principala I.Tricolorele au facut din nou un meci bun si, dupa o prima repriza cu oscilatii, la capatul careia aveau un avans minim (21-20), au dominat repriza secunda, castigand fara emotii.Romania a obtinut a treia ... citeste toata stirea