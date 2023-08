Nationala Romaniei a fost invinsa de Franta cu scorul de (25-23, 25-16, 21-25, 25-23), sambata, la Florenta, in optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin - CEV EuroVolley 2023.Tricolorele s-au inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 ora si 55 min). In primul set, Romania a condus cu 21-19, dar a cedat in cele din urma cu 23-25. Franta s-a impus clar in actul secund, cu 25-16, dar Romania a revenit in meci si a reusit sa castige setul trei, cu 25-21. In setul al patrulea, ... citeste toata stirea