Romania isi incepe azi drumul la Euro 2024

Campionatul European de Handbal Feminin a inceput joi, iar nationala Romaniei va debuta la turneul final impotriva Cehiei, azi. Romania - Cehia se va juca de la ora 19:00 (in direct pe Digi Sport 1).EHF EURO 2024 va avea loc in perioada 28 noiembrie-15 decembrie in Austria, Ungaria si Elvetia.Cea de-a 16-a editie a EHF EURO la feminin se va desfasura cu participarea a 24 de echipe, cu opt mai multe decat la editiile precedente, care vor fi grupate in 6 grupe.Echipa Romaniei va evolua in ... citește toată știrea